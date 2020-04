Coronavirus: a Massa riaprono i mercati per la vendita di generi alimentari e prodotti agricoli

MASSA MARITTIMA – A partire da oggi, 6 aprile, e fino al termine dell’emergenza sanitaria disposta dalle autorità statali e regionali competenti, il Suap (ufficio servizio alle imprese) dell’Unione Comuni Montana Colline Metallifere ha determinato la riapertura dei mercati settimanali nel Comune di Massa Marittima. In particolare: il sabato Via dei Chiassarelli a Massa Marittima; il mercoledì Parco di Poggio; Massa Marittima; il martedì Via del Minatore, frazione di Valpiana; il giovedì Via Toscana, frazione di Prata.

La riapertura riguarda limitatamente alle attività di vendita di generi alimentari e prodotti agricoli.

Info: www.comune.massamarittima.gr.it.