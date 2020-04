Comunità in lutto: se va uno degli amministratori più appassionati

MONTEROTONDO MARITTIMO – Comunità in lutto a Monterotondo Marittimo. Oggi è scomparso Orano Pippucci, per molti anni amministratore del piccolo comune delle Colline Metallifere e punto di riferimento per tutto il comprensorio.

Oggi lo ricorda il sindaco Giacomo Termine.

«Le persone sono una ricchezza. Oggi Monterotondo M.mo ha perso un tesoro. Orano Pippucci purtroppo se ne è andato, lo ha portato via dalla sua terra un male feroce. Chiunque abbia abitato a Monterotondo Marittimo negli ultimi 50 anni ha conosciuto le sue enormi qualità umane. Ha speso tutta la sua vita con amore e impegno verso la nostra comunità, nel mondo dell’associazionismo prima e come amministratore del nostro comune poi».

«Ad Orano mi lega un affetto fraterno, in 10 anni di vita amministrativa insieme sei riuscito ad arricchirmi e farmi conoscere nel profondo la nostra comunità».

«Oggi se ne è andato a causa di una brutta malattia il mio assessore alle Biancane, caldo, estroverso e continuamente attivo come i tuoi amati soffioni. Mai se ne andrà via il ricordo di te da parte mia, della giunta comunale, di tutti i consiglieri comunali e di tutta la nostra comunità. Ti ho voluto bene e continuerò a volertene».