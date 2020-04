Al via il Fondo di emergenza per solidarietà alimentare: aperto un conto per le donazioni

FOLLONICA – Con deliberazione del 3 aprile del commissario prefettizio, il comune di Follonica ha attivato un conto corrente dedicato alla solidarietà alimentare dove far confluire le donazioni di imprese e cittadini.

Questo conto è interamente dedicato e utilizzato per la solidarietà alimentare e si va ad aggiungere all’importo già stanziato dalla Regione Toscana per le famiglie follonichesi, pari a poco più di 127mila euro che sono già in distribuzione attraverso i Buoni spesa e Coeso.

“Considerato lo stato di emergenza sanitaria che stiamo vivendo – annuncia il commissario Alessandro Tortorella -, e visti anche i provvedimenti di sostegno alle famiglie emanati dal Governo, abbiamo pensato doveroso istituire un “Fondo di emergenza solidarietà alimentare” per dare modo ai cittadini e alle imprese del territorio di poter effettuare donazioni per sopperire all’emergenza alimentare che, anche nel territorio follonichese, si sta creando, e per la quale molte realtà economiche ci hanno manifestato la volontà di voler aiutare”.

“Chiunque voglia convogliare una donazione, anche minima – prosegue il commissario -, attraverso un bonifico on line e senza doversi recare alla Tesoreria comunale fisicamente (Banco BPM Ag,1 Follonica), deve sapere che tale importo sarà spesa dal Comune di Follonica solo ed esclusivamente per sopperire alle necessità alimentari di chi, in questo terribile momento, purtroppo si trova in situazione di difficoltà. E non parliamo solo delle situazioni di criticità già note, che in una città come Follonica c’erano anche prima del Coronavirus, ma anche di quelle che purtroppo con il Coronavirus sopraggiungono, e che spesso coinvolgono nuclei familiari fino ad oggi perfettamente autosufficienti economicamente”.

L’iban su cui poter effettuare donazioni è il seguente: IT 45 E 05034 72241 0000 0001 0894

Causale: FONDO EMERGENZA SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

“Il grande cuore di Follonica, che mi hanno raccontato esserci appena arrivato in questa città da commissario – va avanti Tortorella -, sicuramente farà la sua parte che insieme a quella delle Istituzioni potrà dare una mano solidale in un momento così duro per tutti”.

“Ci impegniamo, io e lo staff del Comune, a rendicontare queste donazione e darne informazione precisa, come cerco di fare per ogni cosa.

Vorrei aggiungere che a breve comunicherò come saranno distribuite alle famiglie le mascherine che la Regione Toscana sta inviando ai comuni, e anticipo , per gli esercenti che hanno aderito al servizio Buoni spesa, che a breve il Coeso contatterà ognuno di voi per darvi istruzioni precise circa la fatturazione – conclude il commissario -. Grazie a tutti e continuiamo a stare a casa, perché è così che possiamo difenderci”.