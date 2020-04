Al via “Dalla finestra vedo” il concorso artistico per tutti. Come partecipare

MONTIERI – “Artisti come Manet, Matisse, Chagall, Guttuso e molti altri hanno dipinto ciò che vedevano dalle loro finestre. E voi cosa vedete da quelle di casa vostra? Bambini (e non!) aspettiamo disegni, collage, foto. Aprite le finestre delle vostre stanze e anche quelle della fantasia!”.

Al via il contest artistico aperto a tutti dell’Associazione 4 gatti.

“Ogni giorno pubblicheremo uno dei vostri capolavori accompagnato dal nome dell’autore e da una breve descrizione – spiegano -. Inviateci le vostre immagini su Messenger oppure per email ad associazione4gatti@gmail.com Questa iniziativa è solo un modo per guardare tutti insieme verso il domani. La foto che otterrà più “mi piace” verrà, in qualche modo, premiata (ci stiamo ancora pensando)”.