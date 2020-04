Sei maremmano se dici: «Tra nizzole e nazzole…»

GROSSETO – Questa espressione me l’ha fatta tornare in mente la mi’ mamma, giorni, al telefono. In questo tempo di isolamento ci si tiene in contatto con le telefonate e in una di queste, mamma, parlando del più e del meno, se ne è uscita con questa espressione: “Tra nizzole e nazzole è già Pasqua”.

Me lo ricordo anche quando lo diceva la mi’ povera nonna. Era come dire: tra una cosa e un’altra, senza accorgersene, è già passato un anno… è gia Natale… ecc.

In effetti, era Natale ieri ma tra nizzole e nazzole siamo già a Pasqua… Vedrai quanto sta a riesse Natale…

Ma “tra nizzole e nazzole” si può usare anche in altri contesti. Ad esempio: “oh te, ho riscosso ieri ma… c’era da paga’ la luce, il gasse, lèacqua… Tra nizzole e nazzole m’e’ partito più di mezzo stipendio…”.