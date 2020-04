Prima ruba un fusto di birra dal ristorante, poi entra nella casa della proprietaria. Ma lei se ne accorge

FOLLONICA – Gli era andato bene il primo furto, e ha pensato di poter continuare indisturbato. Un giovane uomo di 26 anni, albanese domiciliato a Follonica, è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri della compagnia del Golfo.

Lo straniero ieri si è introdotto nell’albergo ristorante il Boschetto, mettendo tutto sottosopra, e rubando alcune bottiglie di alcolici. Non contento è entrato nell’abitazione della madre del proprietario. Casa che si trova all’interno della struttura. Ha iniziato a rovistare nelle stanze a piano terra, ma la donna, che si trovava al piano di sopra, ha sentito i rumori e avvertito il figlio che a sua volta ha allertato il 112.

Gli uomini del Radiomobile, intervenuti, hanno arrestato l’uomo con in mano la refurtiva tra cui un fusto di birra. Dalle telecamere a circuito chiuso è stato possibile anche ricostruire i movimenti dell’uomo all’interno della struttura.

Sono in corso accertamenti su altri due episodi avvenuti alcune ore prima in altre strutture sul mare e che sembrerebbero ricondurre sempre allo stesso autore. L’albanese, irregolare in Italia, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà lunedì, dopo essere stato sanzionato anche per la violazione degli obblighi per contrastare il Coronavirus.