Opportunità formativa con il comitato Csen, tornano i corsi per educatori cinofili

GROSSETO – Nonostante le ristrettezze per il Covid 19 torna un’importante opportunità formativa dal 27 aprile a Grosseto. Tornano infatti i corsi della Scuola Cinotecnica Italiana per diventare “educatore cinofilo”. Grazie alla collaborazione tra la suddetta scuola e il comitato Csen di Grosseto, sarà possibile ottenere il titolo di educatore cinofilo spendibile in tutta Europa. La formazione teorica sarà svolta in piattaforme online ad orari concordati con i corsisti, la parte pratica si svolgerà da fine luglio. L’educatore cinofilo è quella figura in grado di impostare la formazione di base del cane; è preposto alla preparazione dei futuri proprietari, indirizzandoli nella scelta del cane più adatto; e si occupa dell’equilibrio adattivo e proattivo del cane nel suo ambiente vitale.

Parteciperanno al corso docenti di carattere internazionale con un team di altissimo livello: il direttore del corso sarà Alessio Pernazza, il quale è stato recentemente istruttore cinofilo per unità cinofile antidroga della polizia locale di Firenze, Grosseto e Gardone Val Trompia. Sarà possibile pagare il corso in forma rateizzata. Per informazioni 346.8015084 oppure info@scuolacinotecnicaitaliana.it.

Tutte le informazioni sono anche sul sito www.scuolacinotecnicaitaliana.it alla pagina corsi di formazione.