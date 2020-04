iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Bella da morire. Eva Cantini, ispettrice di polizia dal carattere duro e spigoloso, fa ritorno a Lagonero, sua città natale. Quando Claudio Scuderi denuncia la scomparsa della figlia Gioia, Eva è l’unica a intuire che non si tratta di una semplice sparizione.

Rai 2: 21.05 – Che tempo che fa. Dalle previsioni del tempo alle interviste a noti personaggi della letteratura e dello spettacolo. Per finire, la comicità di Luciana Littizzetto. Conduce Fabio Fazio.

Rai 3: 21.20 – Borg McEnroe. Il racconto della rivalità tra due campioni del tennis, il serioso Bjorn Borg e l’irascibile John McEnroe: un conflitto destinato a cambiare in modo indelebile la storia dello sport. QUI il trailer.

Canale 5: 21.20 – Live – Non è la D’Urso. Barbara D’Urso conduce un talk show dedicato ai protagonisti della televisione italiana, con particolare attenzione ai partecipanti ai reality.

Italia 1: 21.25 – Un’impresa da Dio. Evan Baxter, giornalista televisivo, si vede scelto da Dio in persona per svolgere un compito di fondamentale importanza per l’umanità. Dopo un momento di incredulità cominciano ad arrivare da lui alcuni animali e comincia a costruire un’Arca. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – The next three days. Dopo aver fallito nella difesa in tribunale della moglie, accusata ingiustamente di omicidio, un professore tenta disperatamente di liberarla. QUI il trailer.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Survivor. Dopo essere stata minacciata di morte e incolpata ingiustamente di una serie di crimini, un’impiegata del Dipartimento di Stato, è determinata a salvare la propria reputazione ed allo scopo, si impegna e fermare un attacco fissato per la notte di Capodanno a Times Square.

La7: 20.35 – Non è l’Arena. Dibattiti con ospiti in studio e approfondimenti legati a temi d’immediata attualità, con un particolare attenzione alla situazione sociale e alla politica quotidiana nel nostro Paese.

Tv8: 21.30 – I delitti del BarLume. Dai romanzi di Marco Malvaldi, le avventure del tenebroso barista Massimo, impegnato a scoprire i segreti della cittadina toscana dove vive e lavora.

Nove: 21.25 – Little Big Italy. Francesco Panella viaggia per le città del mondo in cui vivono grandi comunità di immigrati italiani. In ognuna di esse visita tre ristoranti che offrono cucina del Bel Paese e tenta di stabilire quale sia il migliore.

Rai 4: 21.20 – Cani di paglia. Uno scrittore di Los Angeles che si trasferisce nella città natale della moglie, nel profondo Sud. Le inevitabili tensioni che nascono all’interno della coppia dovranno essere messe da parte per fronteggiare la minaccia dei conflitti con la gente del posto. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Salvate il soldato Ryan. Nei giorni seguenti lo sbarco in Normandia, una madre americana sta per ricevere nello stesso giorno la notizia della morte di tre dei suoi figli su diversi fronti della guerra. Il comandante in capo generale Marshall dà ordine che il quarto fratello, Ryan, sbarcato in Normandia, venga rintracciato e portato a casa. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Mister Felicità. Martino è un giovane svogliato e depresso. Quando però la sorella ha un incidente che le impedisce di camminare, lui deve scuotersi dalla propria condizione di apatia e sostituirla nelle faccende domestiche. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Innamorarsi a Valentine. Dopo la morte dei genitori, Kennedy Blaine, una giovane avvocatessa, eredita una fattoria a Valentine. Stando alle informazioni del cugino che ne cura l’amministrazione, il Circle Cross è in forte perdita. Ma la givoane, recandosi sul posto, scopre che le cose non stanno veramente così: grazie al lavoro del custode Derek e di sua madre June, l’iimobile è in realtà una preziosa fonte di reddito.