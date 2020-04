Coronavirus, i dati ufficiali aggiornati: contagi, guariti, morti

GROSSETO – Ecco i dati ufficiali diffusi sul coronavirus con i numeri di contagiati, guariti, morti di oggi sabato 4 aprile.

Partiamo dai dati nazionali diffusi dalla protezione civile. 20.996 guariti (1.238in più rispetto a ieri); 15.362 deceduti (681 in più rispetto a ieri). “Il dato è in costante diminuzione dal 26 marzo, giorno del picco” spiga Borrelli; il numero complessivo dei positivi sale a 88.274 (2.886 in più rispetto a ieri). Il dettaglio: Coronavirus in Italia, i dati aggiornati: 88.274 positivi, 20.996 guariti e 15.362 decessi

Per quanto riguarda i dati della Toscana. Sono 173 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, analizzati nei laboratori toscani; e 18 i nuovi decessi. Continua a scendere il trend dei nuovi casi positivi (ieri erano stati 226). Diminuisce il numero dei decessi: 18, rispetto ai 22 di ieri. Così come diminuisce di 20 unità il numero dei ricoveri rispetto a ieri; nelle terapie intensive si registra una diminuzione di 2 unità. Continuano ad aumentare, rispetto a ieri, i pazienti clinicamente guariti +7 (da 216 a 223), e anche quelle virali +3 (da 84 a 87). Ad oggi sono dunque 5.672 i contagiati dall’inizio dell’emergenza. dell’emergenza. 87 sono finora le guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”, risultati negativi al test ripetuto per due volte a distanza di 24 ore), 223 le guarigioni cliniche (senza più sintomi ma non ancora negativizzati) e 308 i decessi. I casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 5.054.

I dati provincia per provincia – 1.626 Firenze, 374 Pistoia, 332 Prato (totale Asl centro: 2.332), 856 Lucca, 659 Massa-Carrara, 527 Pisa, 316 Livorno (totale Asl nord ovest: 2.358), 273 Grosseto, 339 Siena, 370 Arezzo (totale sud est: 982).

Il dettaglio: Coronavirus: 173 nuovi casi, 3426 tamponi e 18 decessi in Toscana, 5.672 contagi dall’inizio

Per quanto riguarda la provincia di Grosseto. Un solo nuovo caso positivo al coronovirus in provincia di Grosseto. I casi positivi salgono a 262. Le vittime sono 9, i guariti per il momento soltanto due. Il dettaglio: Coronavirus: in Maremma un solo nuovo positivo. I casi salgono a 262

La differenza che c’è con i dati forniti dalla regione Toscana è dovuta alla differenza di comunicazione che arriva dai laboratori che analizzano i tamponi.