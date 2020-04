Comunità in lutto: Gavorrano piange Mauro. Fu assessore e grande appassionato del suo territorio

GAVORRANO – Comunità in lutto a Gavorrano per la scomparsa di Mauro Ghiggi. A ricordarlo sul suo profilo Facebook, Mauro Giusto, che da sindaco di Gavorrano lo volle con sé nella sua giunta come assessore.

«Piango la scomparsa di un amico – scrive Mauro Giusti -, di un caro compagno Mauro Ghiggi. Nato a Bagno di Gavorrano siamo cresciuti assieme e assieme abbiamo condiviso l’attività politica nella sezione di Bagno. Quando sposò Silvana, tornò ad abitare a Gavorrano dove continuò lì l’attività politica. Nel 1990 venne eletto in consiglio comunale dove, nella prima riunione lo nominai assessore, incarico che si ripeté anche nella legislatura del 1994. Ricoprì l’incarico di assessore ai lavori pubblici seguendo con passione e tenacia la nuova illuminazione dei centri storici, la pavimentazione del centro storico di Ravi, la costruzione del campo di allenamento di calcio di Bagno, la copertura della tribuna dello stadio, la metanizzazione delle frazioni più piccole. È stato anche consigliere della Nuova pro loco di Gavorrano dove si è impegnato nella messa in opera dei nuovi cartelli delle vie del capoluogo. Il sopraggiungere della malattia non lo teneva però lontano dai problemi del suo Comune. Grazie per essermi stato vicino nei momenti difficili del nostro mandato amministrativo. Ciao Mauro, ti ricorderò sempre con stima e affetto. Oltre alla tua morte, piango il fatto di non esserti vicino e di accompagnarti nel tuo ultimo viaggio per le vie del tuo paese, Gavorrano. Un abbraccio forte a Silvana, alla tua figlia ai tuoi nipoti».

A ricordare Mauro, molto conosciuto in Paese e sempre appassionato delle vicende politiche e sociali del suo territorio, da sempre uno dei lettori più attenti del nostro giornale, anche il sindaco Andrea Biondi. «Non sono solito utilizzare social network – scrive questa mattina Andrea Biondi sul suo profilo Facebook – per ricordare persone scomparse, ma nell’impossibilità di dare l’ultimo saluto all’amico Mauro Ghiggi, che molto ha dato alla sua comunità nella sua azione politica, ricoprendo il ruolo di Assessore con il Sindaco Mauro Giusti, scrivo queste poche righe per ricordarlo, e porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia».

Anche dalla redazione de Il Giunco.net condoglianze alla famiglia.