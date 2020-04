CasaeCucina: tornano le ricette da casa di Nicola. Gnocchi di zucca pancetta e porro

GROSSETO – Tornano su IlGiunco.net le ricette di Nicola Falco. Tornano in una chiave diversa e legata al momento che stiamo vivendo. Ecco perché questa nuova rubrica si chiama #CasaeCucina.

In questi giorni di emergenza da coronavirus dobbiamo stare in casa e quale modo migliore di trascorrere il tempo che vi avanza mettendoci ai fornelli e seguendo le indicazioni dello chef Nicola.

Ecco la prima ricetta di #CasaeCucina: Gnocchi di zucca pancetta e porro

Ingredienti

Per gli gnocchi:

600 g di polpa di zucca cotta (1 zucca da circa 1, 3 kg)

300 g di farina

1 uovo

q.b sale

q.b zucchero

Per la salsa : 200 gr crescenza 50 gr pancetta affumicata 1 porro 4 cucchiai parmigiano

30 gr burro q.b. Sale q.b. Pepe

Preparazione

• Per gli gnocchi: Per preparare dei buoni gnocchi di zucca, morbidi e compatti, è importante cuocere la zucca al forno così da rendere la polpa più asciutta e migliorare le caratteristiche dell’impasto.

1. Dividete la zucca in grossi spicchi, eliminate i semi, ma lasciate la buccia. Avvolgeteli in un foglio di carta stagnola e poneteli in forno caldo a 200°C per un’ora circa, fino ad ottenere una polpa morbida. Staccate la polpa dalla buccia e riponete in una ciotola.

2. Amalgamate la purè di zucca con la farina, un uovo e il sale. Aggiungete un pizzico di zucchero.

3. Lavorate fino a ottenere un impasto compatto poi dividetelo in più parti e formateci dei formate dei filoni che una volta a giusta misura dovrete tagliare in pezzi di circa un centimetro e mezzo per formare gli gnocchi. Via via pronti spolverate con della farina per non farli attaccare. Pizzicateli con un dito facendo una piccola fossetta.

• Per la salsa: 1. In una padella antiaderente scalda 30 g di burro e 50 g di pancetta, unisci poi il porro mo dato e tagliato finemente, sala e fai stufare a fiamma bassa per 10 minuti con il coperchio.

2. Cuoci gli gnocchi di zucca pochi in acqua salata bollente, scolali con cura e condiscili una noce di burro, con la crescenza, il parmigiano reggiano grattugiato, pepe ed in fine il sugo di porri e pancetta.

3. Versa gli gnocchi di zucca conditi con porri e pancetta in una teglia di 20X24 cm imburrata e fai gratinare in forno già caldo a 200° C per circa 20-25 minuti.