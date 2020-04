Buoni spesa: ecco la lista degli esercizi commerciali che li accettano

GROSSETO – Sono tante le famiglie che hanno chiesto di poter usufruire dei buoni spesa per affrontare questo momento di difficoltà, anche economica, in cui tanti si sono trovati senza lavoro o in cassa integrazione.

Molti esercizi commerciali si sono fatti avanti e sono già rientrati nella lista di coloro che accetteranno i buoni spesa.

Abbiamo cercato di fare una lista (che sicuramente si arricchirà nel tempo) di coloro che accettano i buoni spesa. Eccola

GROSSETO

• Colella Domenico Bar Tabacchi Il Casalone con sede in via Adolfo Celi n. 4 – 58100 Grosseto;

• Clodia Commerciale SRL con sede in via Clodia snc – 58100 Grosseto: PUNTI VENDITA CONAD sito a Grosseto in via Clodia, Via Aurelia e via Senegal;

•La Fortezza SRL con sede in Loc Grossetana n.3 – 58100 Marina di Grosseto: PUNTO VENDITA CARREFOUR EXPRESS sito a Grosseto in via Scrivia n. 25;

• LIDL ITALIA srl con sede in via Augusto Ruffo n. 36 – 37040 Arcove (VR): PUNTO VENDITA LIDL ITALIA srl di Grosseto;

• Macelleria Laganga di Laganga Serena e C. snc con sede in via Inghilterra n. 43 – 58100 Grosseto;

• I.C.A.S. di Marzia Hubliz & C. snc con sede in via Davide Lazzeretti n. 38 – 58100 Grosseto;

• UNICOOP TIRRENO SC con sede in SS Aurelia Km 237 57025 – Fraz. Riotorto – Piombino (LI): PUNTI VENDITA COOP. sito a Grosseto in via Unione Sovietica n. 8, via Pirandello snc, via Cile snc, via Emilia, via Pisacane, via Ximenes

• GMS SRL con sede in via della Resistenza n. 139 – 53035 Monteriggioni: PUNTO VENDITA: – CARREFOUR EXPRESS: via Coclite n. 21 – Grosseto; via Fiume n. 31 – Grosseto; via Grossetana – Marina di Grosseto – CARREFOUR MARKET SUPERSTORE: via Scansanese n. 118 – Grosseto; 9. Gorarella SNC di Citerni Cosimi e Galli con sede in via Einaudi n. 3 – 58100 Grosseto;

PUNTO VENDITA: CARREFOUR: via Einaudi n. 3/5 – Grosseto; Supermercati Falini SRL con sede in Piazza Lulli n. 4 – 58100 Grosseto; PUNTO VENDITA: CARREFOUR EXPRESS : piazza Lulli n. 4 – Grosseto;

• GMF Grandi Magazzini Floroni SPA con sede in Strada Ferrini n. 42 – 06139 Perugia: PUNTO VENDITA EMI SUPERMERCATO: via Aurelia Nord n. 217 – Grosseto

• La Bottega Maremmana di Russo Arturo & C. SAS con sede in via del Bersagliere snc – Alberese PUNTO VENDITA: LA BOTTEGA MAREMMANA: via del Bersagliere snc – Alberese (GR)

• FARMACIA ZUCCHERI: via XXIV Maggio n. 75 – 58100 Grosseto

• E’ QUI SPA con sede in Corso Italia n. 22 – 20100 Milano – PUNTO VENDITA: PARAFARMACIA E’ QUI SPA: via Ecuador snc – Grosseto. c/o Centro Commerciale Maremà

FOLLONICA

• Lombardo Giovanni (Macelleria) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• Lorenzo Riparbelli (Pescheria) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• Pacenti Enzo (Macelleria) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• Alessandra Laura “Da Armando” (alimentari vari) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• Patrizia Bonamici (Alimentari vari specializzata in latte e formaggi) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• La Biga Coop. Sociale (Forno) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• Frolli Michele (Macelleria) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• Berardi Filippo (Macelleria) attività all’interno del Mercato Comunale Coperto

• La Biga Coop. Sociale (Alimentari vari) Via Della Repubblica n. 1, Via Dell’Industria n. 99 e all’interno del Mercato Comunale Coperto

• Cinzia Lippi Frutta e Contorno srl Via Colombo n. 1/3

• Federico Berardi L’Imposto (Alimentari Vari) srl Via del Cassarello n. 39

• Paolo Maestrini La Bottega (Alimentari Vari) Via Litoanea n. 137

• Rinaldi Anna Maria Il Cantuccino (Alimentari vari) Via Santini n. 17

• Guccini Daniela Pan Per Focaccia (Forno) Via Litoranea n. 83/B

• Mochi David Il Focaccino (Alimentari vari) Via Ariosto n. 4

• Giglio srl Diego Vicari (Alimentari vari) Via Praga n. 6

• Ro.be.ca srl Conad (Alimentari vari) Via Spagna n. 14

• Etrusco srl Conad (Alimentari vari) Via Litoranea n. 81

• Unicoop Tirreno – Piero Canova – (Alimentari vari) Via Chirici/Leopardi Via Bovio n. 9

• Lidl Italia srl – Tommaso Marino – (Alimentari vari) Via Amendola n. 50

• Dico spa – Insegne Tuodi e Freco Market Via Litoranea

ARCIDOSSO

• F.lli Fatarella & C. srl – Via Montanara 6 – Arcidosso

• Unione Amiatina Società Cooperativa Coop – Piazza Donatori del Sangue – Arcidosso

• Co.ri.m srl – Conad – Via risorgimento – Arcidosso

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

• COOP Loc. Paduline – Castiglione d. Pescaia 10% direttamente al cliente

• FARMACIA COMUNALE Via Ansedonia – Castiglione d. Pescaia Consegna medicinali Frazioni • DIPIU’ S. Provinciale Padule – Castiglione della Pescaia

• PARAFARMACIA MARSILI Via Colombo – Castiglione della Pescaia 10%

• GMS Piazza Pascoli – Castiglione della Pescaia 10% direttamente al cliente

• PESCHERIA IL MAREMMANO di Palmieri M. Galleria La Rosa dei Venti – Loc. Le Paduline Castiglione della Pescaia

• FARMACIA FALCHETTI Via Veneto – Castiglione della Pescaia

• ERBORISTERIA SPINELLI ROSINA Via Fratelli Cervi – Castiglione della Pescaia

• ALIMENTARI MARTINI snc Via Marconi, 58 – Castiglione della Pescaia 10% direttamente al cliente

• EUROSPIN TIRRENICA SPA Strada Provinciale Padule – Castiglione della Pescaia 10% direttamente al cliente

• LA BOTTEGA SAPORI & VALORI Via Vittorio Emanuele, 5 – Vetulonia

• FRUTTA E VERDURA FICO Piazza Gramsci n.7 – Castiglione della Pescaia 20% direttamente al cliente

CIVITELLA PAGANICO

• Alimentari, frutta e verdura di F.lli Fatarella & c. srl – P.zza della Vittoria – Paganico.

• Hurrà Discount – C. Commerciale Il Gretano – Via Borgo Franco – Paganico.

• Macelleria Scheggi Lorenzo – Via Messina – Paganico.

GAVORRANO

• FATTORIA CASTEANI: Loc. Casteani, Gavorrano.

• UNICOOP TIRRENO SOC. COOP: (Piazza IV Novembre – Gavorrano; Via Guido Rossa – Bagno di Gavorrano; Via Grosseto – Grilli; Via Alessandrini – Caldana).

• DPIU` DISCOUNT (BEPY MARKET SRL) – Via Giusti 35 – Filare

MANCIANO

• Ce.ra. di Ciavattini e Serra – Marsiliana;

• Coop Unione Amiatina, Via Pascucci – Manciano;

• La Miranella di Lelli Andrea & C. Via de Gasperi – Manciano;

• Panificio B&B – La Sgrilla;

• Panificio F.lli Mazzuoli & C., Via Italia – Montemerano;

• Brogi Domenico, Via Gramsci 22 – Manciano;

• Macelleria La Imperiale, Via Marsala 97 – Manciano;

• L.D. Elettronica di Luciani, Via Fermi 1 – Montemerano;

• Ingrosso Vichi Marco & C., Loc Pianetti – Montemerano;

• Macelleria La Mondiale, Via Circonvallazione Nord 6 – Manciano;

• Enoteca La Torre in cantina, Via del Ponticino – Manciano;

• Monaci Stefania, Via Trento 8 – Manciano;

• Alimentari Landi Paolo – Saturnia;

• Alimentari Dilvo – Montemerano;

• Cacio e Vino – Montemerano (solo per ricariche telefoniche).

MONTIERI

• Unicoop Tirreno Via Roma Montieri;

• Panificio Vatti p.zza Gramsci Montieri;

• Macelleria Lambardi via Roma Montieri;

• Farmacia Claudio Cianchi Via Verdi Montieri;

• SMA di Lolini e Bianciardi p.zza del Minatore Boccheggiano;

• Panificio Montomoli Via della Madonna Boccheggiano;

• Dispensario farmaceutico di Franco Mischi via Gramsci Boccheggiano;

• La Fabbrica di Sergio Gorelli loc. La Fabbrica Travale, limitatamente alla vendita di generi alimentari.

ORBETELLO

• Alimentari Bellagamba Sabrina – via Palanca (Mercato coperto) – Orbetello

• Alimentari La Botteghina – via Raffei, 10 – Albinia

• Azienda Biologica Rustici – Strada vicinale della Barca dei Grazi – Orbetello

• Carrefour Market – S.S. 440 Km 1,500 – Orbetello Scalo

• Carrefour Market -S.S. Maremmana Km 1 – Albinia

• Erboristeria Bioalimenti Il Rosmarino – Corso Italia, 136/138 – Orbetello

• Farmacia Casotto – via Talamonese, 12 – Fonteblanda

• Farmacia Cosana dr Cambi, Piazza Eroe dei Due Mondi, 6- Orbetello

• Farmacia Farmeschi – via Maremmana, 10 – Albinia

• Farmacia Ulivi – Corso Italia 5, Orbetello

• H Discount alimentare – via Marri, 8 – Orbetello Scalo

• La Bottega del pane – via de Witt, 4 – Albinia

• La Bottega del pane – via Furio Lenzi, 16 – Orbetello

• Pescheria Covitto – via Volontari del sangue, 15 – Orbetello

• Più pesce – Prodotti Ittici e non solo – via Volontari del sangue, 32/a – Orbetello

• Supermercato Carrefour – via Antonio Gramsci, 10 – Orbetello

SANTA FIORA

• COOP UNIONE AMIATINA SANTA FIORA Via Roma, 28/30, 58037 Santa Fiora (GR)

• Coop Bagnolo Via F.lli Rosselli, 120 Bagnolo (GR)

• Coop Bagnore Via Fratelli Cervi, 174 Bagnore (GR)

• F.lli Fatarella Viale Guglielmo Marconi 63, Santa Fiora (GR)

• Alimentari Mariella Dondolini Via Provinciale Azzarese 27, Selva (GR)

SCARLINO

• Macelleria Borrelli di Borrelli Alessandro, piazza Gramsci 1, Scarlino Scalo

• Unicoop Tirreno, piazza F. Agresti, Scarlino Scalo

• Siamo alla Frutta di Barcelli Massimo, viale Matteotti 44, Scarlino Scalo

• Panetteria 3 Palme di Giannace Cinzia & C., via Mariotti 4, Scarlino Scalo

• Macelleria da Lauro di D’Avino Clara, via Citerni 17, Scarlino

• La Bottegaia di Palumbo Claudia, via IV Novembre 5, Scarlino

SEGGIANO

• Alimentari Despar

• Generali Angelo

• Bernini Agliano

• Farmacia Dott. Mauro Cellini (Farmaci da banco e alimenti celiaci)

SORANO

• ALIMENTARI – SAVELLI LINA E FIGLIE

• ALIMENTARI – RENAIOLI NICOLA

• ALIMENTARI – SAPORI DEL BORGO DI GANEA CORINA

• ALIMENTARI – NON SOLO FRUTTA DI PALA MARIAGRAZIA

• MACELLERIA – GUERNARI LEONARDO

• MACELLERIA – BOGGI GIUSEPPE

• ALIMENTARI – PIASANI SIMONA (Elmo)

• ALIMENTARI – ERCOLANI ALESSIO (Montevitozzo)

• ALIMENTARI – PARIS ROSELLA (san Giovanni delle Contee)

• ALIMENTARI – LA BOTTEGA SAPORI E VALORI (San Quirico)

• ALIMENTARI – SCIARPENA ROSSANO (San Quirico)

• MACELLERIA – BRONZO STEFANO (San Quirico)

• ALIMENTARI – BELLUMORI E CANINI (Sovana)

• ALIMENTARI – STEFANI SIMONA (Sovana)

