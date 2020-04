vedodallafinestra: al via il nuovo concorso di Fotoclub Follonica. Come partecipare

FOLLONICA – Visto l’entusiasmo con cui è stato accolto il primo “Concorso Social” in quarantena, promosso dal Fotoclub Follonica con l’idea di coinvolgere concittadini, amici nuovi e vecchi in una iniziativa che porta ad impiegare il proprio tempo in modo costruttivo e divertente, è stato lanciato un nuovo tema.

#vedodallafinestra è il tema per raccontare ciò che ognuno vede attraverso le finestre di casa sua: una scena, un paesaggio, una nuvola particolare o un albero, e così via.

“C’è chi ha una vista mozzafiato e chi ne ha una più squallida, ma non è solo ciò che “inquadra” la finestra che conta – spiegano da Fotoclub Follonica -: chiediamo di essere creativi, di essere visionari”.

Per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo Facebook o Instagram le fotografie scattate durante la quarantena, realizzate con qualsiasi supporto, ed inserire il tag #vedodallafinestra (non inserendolo la foto non potrà partecipare al contest!).

Si può partecipare fino a martedì 7 aprile.