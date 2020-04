Un’area playground con materiale riciclato: al via il progetto del Comune per la scuola Da Vinci

GROSSETO – Si chiama area playground il nuovo spazio dedicato all’attività motoria che il Comune di Grosseto ha ideato per la scuola media cittadina Leonardo Da Vinci.

“Questo istituto purtroppo manca di uno spazio dedicato alla pratica sportiva prevista dai programmi scolastici ministeriali – dice il

sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – e non potevamo ignorare la richiesta legittima di colmare questo annoso gap. Per questo abbiamo predisposto un progetto ad hoc e ci siamo attivati per recuperare anche risorse utili alla sua realizzazione”.

Il progetto è frutto di un lavoro di collaborazione tra gli assessorati all’Ambiente e ai Lavori pubblici e parteciperà al bando regionale per

il sostegno a investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici o di uso pubblico per l’anno 2020. Il bando prevede infatti un

cofinanziamento regionale pari al 50 per cento della stima del progetto. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 48mila euro.

“Il valore aggiunto di questa iniziativa è la collaborazione con la scuola e in particolare con gli studenti – spiegano gli assessori

all’Ambiente, Simona Petrucci, e ai Lavori pubblici, Riccardo Megale -; l’area playground sarà realizzata all’esterno, utilizzando rifiuti di

scarto trattati per il riciclo. Si tratta di un progetto costruito durante le lezioni di educazione ambientale a cui gli studenti hanno

partecipato con grande entusiasmo e che ha portato alla elaborazione di un lavoro di cui potranno essere i primi fruitori. Anche in questo caso siamo lieti di poter portare avanti una progettualità importante per il sistema scolastico e cittadino in generale”.