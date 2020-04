Tamponi a regime: arrivano i reagenti e il laboratorio torna operativo

GROSSETO – «Da ieri abbiamo di nuovo i reagenti per analizzare i tamponi e i laboratori stanno lavorando a pieno ritmo» così Simona Dei, direttore sanitario della Asl Toscana sud est, commenta la notizia, che si era diffusa, che mancasse il reagente per analizzare i tamponi e che per questo i casi positivi in provincia di Grosseto fossero calati.

«Tra l’altro i laboratori non si sono mai fermati del tutto, visto che, in contemporanea, abbiamo iniziato anche le indagini sierologiche quindi anche se, nei prossimi giorni il reattivo dovesse finire i laboratori continueranno a lavorare».

Quando alla domanda sul perché non ci siano ancora i risultati dei tamponi fatti in alcune Rsa, come Castel del Piano, Dei precisa: «Il fatto è che le urgenze che arrivano dal pronto soccorso hanno la priorità, questo però non significa che, nell’attesa, non si faccia nulla: se in una Rsa ci sono casi sospetti, la prima cosa che facciamo è di isolare l’ospite in attesa dei risultati del tampone».