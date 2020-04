Mascherine obbligatorie: qualche comune ha scelto così. Che cosa ne pensate? Multe fino a 500 euro

GROSSETO – Mascherine obbligatorie per tutti durante questa emergenza da coronavirus. Così hanno deciso alcuni sindaci in Italia. Tra questi il sindaco di Forte dei Marmi, dove da oggi, 4 aprile, scatta l’obbligo di indossare le mascherine nel caso si frequenti supermercati, uffici pubblici e luoghi chiusi aperti al pubblico. In pratica ogni volta che si esce di casa, visto che uscire tanto per stare fuori non è consentito.

Nei vari decreti del presidente del consiglio dei ministri, voluti per contenere la diffusione del virus non è mai indicato l’obbligo di indossare le mascherine, anche perché fino a qualche giorno fa era davvero difficile se non impossibile trovare mascherine sul mercato. Adesso la situazione è un po’ diversa e per esempio proprio nel comune toscano di Forte dei Marmi è stata l’amministrazione comunale a distribuire nei giorni scorsi mascherine alla popolazione, proprio prima che entrasse in vigore l’ordinanza che ne dispone l’obbligo (qui trovate il testo dell’ordinanza).

«Il Sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi – si legge nel sito istituzionale del Comune – ha firmato oggi un’ordinanza che prevede, a partire da sabato 4 aprile 2020, il divieto di ingresso all’interno degli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici al chiuso senza indossare una mascherina protettiva».

Come tutte le ordinanza di questo tipo sono previste anche delle sanzioni: si rischiano multe da 25 a 500 euro se non si rispettano le prescrizioni contenute nel provvedimento.

