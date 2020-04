ROCCATEDERIGHI – “Per affrontare insieme alla comunità in cui siamo cresciuti e viviamo questa emergenza sanitaria che tante difficoltà e problemi ci sta creando, la Fraternita di Misericordia di Roccatederighi (Roccastrada) ha ritenuto che il suo contributo potesse essere rivolto alla preparazione e alla distribuzione di mascherine che, per quanto possibile, potessero aiutare a non diffondere un eventuale contagio nei cittadini residenti nelle frazioni di Roccatederighi e di Montemassi”. A scriverlo, in una nota, il governatore Paolo Mucciarelli.

“Grazie al prezioso contributo di sarte/sarti della frazione di Roccatederighi – prosegue – sono state realizzate mascherine riutilizzabili e consegnate dai volontari della Fraternita per un totale di 670 mascherine nella frazione di Roccatederighi e 144 nella frazione di Montemassi, una per ogni abitante”.

“Inoltre sono stati consegnati camici per i medici dei due paesi e camici e cuffiette per i soccorritori delle nostre ambulanze – conclude Mucciarelli -. Il mio personale ringraziamento, unitamente a quello del magisrato della Fraternita, va a tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa, ma soprattutto alle sarte/sarti che hanno messo a disposizione la loro manualità e gran parte del loro tempo”.