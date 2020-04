La Maremma va in tv: Massa Marittima protagonista su Sky

MASSA MARITTIMA – Massa Marittima protagonista in tv con il programma “Comedy RoadTrip” che va onda domenica 5 aprile alle ore 21 su “Comedy Central” ( canale Sky numero 128) e in streaming web su Now Tv ( www.nowtv.it).

Il format del programma è quello di raccontare la in modo divertente e leggero alcune tra le più belle città d’arte della provincia italiana. Tre attori girano l’Italia da nord a sud a bordo di un pulmino mettendosi alla prova in prima persona per diventare cittadini di ogni città visitata.

Si tratta di Gianluca Impastato, considerato uno dei migliori comici italiani, Maria Mazza, conosciuta attrice cinematografica e di teatro e già volto noto di Comedy Central, e l’attore Dario Cassini.

La puntata dedicata a Massa Marittima è stata registrata lo scorso ottobre durante la manifestazione “Farina del tuo sacco” e ha visto il coinvolgimento di tutta la cittadinanza, associazioni come la Società dei Terzieri, la Filiera del Drago e le Brutte Persone.

I tre attori hanno effettuato una serie di prove legate all’identità di Massa Marittima come per diventare minatori, sbandieratori ma anche prove culinarie cucinando tortelli maremmani e recitando poesie in ottava rima.

Non sono poi mancate visite ai luoghi simbolo della città come la Fonte dell’Abbondanza, Piazza Garibaldi, il Museo della Miniera e il Cassero senese.

Dalla produzione precisano che in caso di variazione all’ultimo minuto del palinsesto il programma potrebbe andare in onda la prossima domenica 12 aprile sempre alle ore 21.