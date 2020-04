iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Il meglio di VivaRaiPlay. I momenti più divertenti dello spettacolo di Fiorello in onda sulla piattaforma online Rai Play.

Rai 2: 21.05 –Petrolio. Gli ospiti in studio si confrontano sulla diffusione del coronavirus COVID 19, e discutono sulle modalità di una terapia, su come distinguere le buone pratiche dalle ossessioni igieniste, le conseguenze economiche e le reazioni della politica.

Rai 3: 21.45 – Sapiens – Un solo pianeta. Un programma che pone domande sulla natura, sullo spazio, sulla Terra e sul futuro dell’uomo. Un viaggio attraverso i fiumi dimenticati, l’evoluzione dell’homo sapiens, i terremoti, le città del passato e quelle del futuro, il Mediterraneo.

Canale 5: 21.20 –Ciao Darwin – Terre desolate. Ogni puntata vede due squadre, rappresentanti categorie umane antitetiche, affrontarsi per scoprire chi è più forte, in ossequio alla teoria evolutiva di Charles Darwin.

Italia 1: 21.15 – Nut Job 2 – Tutto molto divertente. Lo scoiattolo Spocchia e i suoi amici scoprono che il sindaco ha intenzione di trasformare il Liberty Park in un parco dei divertimenti. La banda stringe un’alleanza con un topo esperto di arti marziali per impedire che la loro casa venga distrutta. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Stasera Italia weekend. Edizione per il fine settimana del programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all’attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Austin Powers la spia che ci provava. Durante la luna di miele l’agente segreto Austin Powers scopre che il dottor Male ha intrapreso un viaggio indietro nel tempo per recuperare il mojo, una pozione di erbe afrodisiache. Con l’aiuto di Felicity, l’uomo ritorna negli anni Sessanta.

La7: 21.15 – Un marito per Cinzia. Tom Winston è un avvocato vedovo che vive insieme ai tre figli. Quando incontra Cinzia, figlia di un direttore d’orchestra, decide di assumerla come governante, ma ben presto se ne innamora.

Tv8: 21.30 – Agente 007 – Vivi e lascia morire. M incarica Bond di indagare sulle misteriose morti di tre agenti dei servizi britannici. La pista da seguire porta in Jamaica, dove il gangster Mr. Big cerca di conquistare il monopolio del traffico di droga.

Nove: 21.25 – L’amore bugiardo – Gone Girl. La scrittore Nick Dunne e la sua bellissima moglie Amy sembrano essere la coppia perfetta. Il loro matrimonio appare sereno agli occhi degli altri ma la realtà è ben diversa. In seguito alla sparizione della donna durante il quinto anniversario di nozze, l’uomo viene ricercato dalla polizia come sospettato principale. QUI il trailer.

Rai 4: 21.20 – Braveheart – Cuore impavido. Lo scozzese William Wallace diventa simbolo della ribellione del proprio popolo al dominio inglese con una serie di spettacolari azioni militari.

Iris: 21.00 – Red Dragon. In seguito allo scontro quasi mortale con il dottor Lecter, Will Graham rientra in servizio per catturare un pericoloso assassino che tenta di emulare le efferatezze commesse a suo tempo dallo psichiatra. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Vita di Pi. In seguito a un naufragio, un giovane di nome Pi si ritrova da solo su una scialuppa in compagnia di una tigre feroce. Il ragazzo deve affrontare un’avventura che lo cambierà per sempre. QUI il trailer.

Italia 2: 21.20 – The Visit. Film horror del 2015, scritto e diretto da M. Night Shyamalan e girato in stile falso documentario.