Il Consiglio comunale si riunisce per l’approvazione del bilancio di previsione

SCARLINO – Lunedì 6 aprile alle 14.30 si riunisce il Consiglio comunale. Il punto principale all’ordine del giorno riguarda l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022.

«Abbiamo deciso di non attendere la scadenza fissata dal Governo per l’approvazione del piano economico – spiega il sindaco Francesca Travison –: abbiamo la necessità di approvare il bilancio di previsione per pianificare eventuali iniziative a sostegno di imprese e cittadini. La situazione d’emergenza che stiamo vivendo impone un’assunzione di responsabilità da parte delle Pubbliche amministrazioni, e vogliamo fare la nostra parte per aiutare la comunità. L’assemblea si riunirà nella sala Auser di Scarlino Scalo, uno spazio grande che permette di rispettare le distanze di sicurezza. I consiglieri comunali di minoranza, che hanno già comunicato di non partecipare di persona al Consiglio comunale, saranno collegati da casa attraverso la rete. Non potevamo rimandare oltre: approvare il bilancio di previsione significa dare respiro alla macchina amministrativa e permette di pianificare azioni future».

L’assemblea è chiamata inoltre a confrontarsi sul Documento unico di programmazione (2020/2022) e sul riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Tribunale di Grosseto inerente la causa tra Bandite di Scarlino e Comune di Follonica e Follonica Cave e Miniere.

Si parlerà anche dell’adesione all’accordo conciliativo tra l’Ato Toscana Sud e Sei Toscana in materia di quantificazione della morosità tollerata e dei relativi effetti, della convenzione con il Comune di Montecatini Terme per il servizio associato della segreteria comunale, e della mozione presentata dai consiglieri comunali Emilio Bonifazi e Guido Mario Destri (gruppo consiliare “Per Scarlino”) sulle “misure economiche urgenti rivolte agli operatori turistici per fronteggiare l’emergenza epidemiologica”.

La seduta terminerà con le dichiarazioni del sindaco Francesca Travison.