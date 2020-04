Hackerato il profilo Facebook di GrossetoFiere «Ci dissociamo dalle affermazioni»

GROSSETO – «Ci dissociamo categoricamente» da alcuni commenti e post «apparsi e pubblicati su altre pagine, riconducibili al nostro profilo». Così GrossetoFiere sulla propria pagina, commenta quanto avvenuto in queste ore.

La pagina dell’ente che organizza la Fiera del Madonnino, ha infatti commentato alcuni articoli su Facebook, commenti con una forte connotazione politica, stigmatizzati sui social da tanti lettori.

I commenti, come scrive GrossetoFiere, non sono «imputabili al nostro operato, abbiamo avviato le procedure e segnalazioni, sia a Facebook, sia alle autorità competenti, per la rimozione degli stessi».

Dunque, a differenza di quanto ipotizzato da qualcuno su Facebook, ossia che qualcuno dei gestori della pagina sia entrato, per errore, con il profilo dell’ente, commentando quindi non a nome proprio, come avrebbe voluto fare, ma a quello di GrossetoFiere, qualcuno, dall’esterno, sarebbe entrato sulla pagina, forse intuendo la password, e postando i commenti con il profilo dell’ente fieristico. GrossetoFiere ha già segnalato la cosa alla Polizia postale e sta valutando una eventuale denuncia.