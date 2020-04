Google traccia gli spostamenti dei Toscani: ecco come sono cambiati con il coronavirus

GROSSETO – Come cambiano le abitudini della gente con il coronavirus? Come cambia la vita e soprattutto come cambiano gli spostamenti delle persone con le limitazioni imposte per il contenimento del contagio e con il blocco quasi totale delle attività?

Nella tabella realizzata per la Toscana dal progetto “Google mobility” si scopre così che dal mese di marzo e soprattutto dal 10 marzo è diminuita l’affluenza a negozi, bar e ristoranti del 94%; per le farmacie dell’84%, mentre la frequentazione di parchi è diminuita del 91%, così come quella delle stazioni dei servizi di trasporti dell’85%. Diminuzione degli spostamenti anche verso il luoghi di lavoro: in questo caso il calo è stato del 62%. Contemporaneamente è cresciuto il dato degli spostamenti verso le proprie abitazioni e le residenze: in questo caso c’è stato un aumento del 25%.

La situazione a livello italiano – In Italia al 29 marzo l’affluenza a farmacie e alimentari era dimunuita dell’85%, bar e ristoranti – 94%, trasporti – 87%, parchi -90%,

Qui trovate il quadro completo dell’analisi fatta da Google: https://www.google.com/covid19/mobility