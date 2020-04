Doveva stare in carcere per reati dal furto alle armi abusive ma girava per Grosseto

GROSSETO – Aveva sulle spalle varie condanne, per furto aggravato, falso in atti pubblici, e porto abusivo di armi.

Doveva stare in carcere, come disposto dalla Procura di Ancona, e invece i carabinieri forestali di Grosseto lo hanno trovato in giro per Grosseto, durante uno dei controlli disposti per impedire la diffusione del Coronavirus.

L’uomo, 65 anni, senza fissa dimora, non ha opposto resistenza. È stato arrestato e trasferito in carcere a Grosseto.