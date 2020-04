Coronavirus: in Maremma un solo nuovo positivo. I casi salgono a 262

GROSSETO – Un solo nuovo caso positivo al coronovirus in provincia di Grosseto. I casi positivi salgono a 262.

Un’altra buona notizia per la Maremma che lascia ben sperare, stando anche alla tendenza dei giorni scorsi, dove i nuovi casi si sono andati progressivamente a ridursi, sino ad arrivare alle giornate di ieri e di oggi in cui si sono registrati solo due nuovi positivi in due giorni.

Era dall’inizio della presenza del virus in Maremma, quindi quasi un mese fa, che non si verificava un aumento così esiguo.