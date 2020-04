Legambiente si mobilita contro il coronavirus: al via la raccolta fondi pasquale per l’Ospedale

GROSSETO – Anche il circolo Festambiente di Legambiente si mobilita per sostenere l’ospedale Misericordia di Grosseto.

La tradizionale vendita delle uova di Pasqua promossa dal Clorofilla film festival, il festival di cinema di Legambiente interamente dedicato a film, documentari e corti a tema ambientale e sociale nata allo scopo di sostenere alcune delle proiezioni estive della rassegna, si è trasformata in una maratona di solidarietà. Non più cioccolato, dunque, ma donazioni a favore dell’iniziativa “Tutti insieme contro il Coronavirus” promossa dal Comitato per la vita in collaborazione con Banca Tema e Tema vita attraverso la quale sarà possibile acquistare un ventilatore polmonare da donare all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Tutti coloro che avevano prenotato le uova potranno convertire la quota a sostegno dell’iniziativa.

In questo difficile momento, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per questo, oltre a invitarvi a rispettare le regole, a rimanere a casa e a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dagli enti preposti per fronteggiare il contagio, il Clorofilla Film Festival invitano chi ne ha la possibilità ad effettuare una donazione.

Il conto corrente dedicato aperto presso Banca Tema è IT 64 I 08851 14301 000000 217126.