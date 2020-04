iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 –Gifted – Il dono del talento. Uno zio single intraprende una battaglia legale per ottenere la custodia della nipote, giovane prodigio della matematica, e garantirle una vita normale nonostante l’opposizione della madre. QUI il trailer.

Rai 2: 21.05 –The Good Doctor. Dopo un’infanzia travagliata in una cittadina del Wyoming, un giovane chirurgo autistico con la sindrome del savant, inizia a lavorare al prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital.

Rai 3: 21.20 – Passeggeri notturni. Film tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio.

Canale 5: 21.20 –Amici di Maria. La finale dello storico talent show di canale 5. Conduce Maria De Filippi.

Italia 1: 21.15 – Run all night – Una notte per sopravvivere. L’assassino professionista Jimmy Conlon sta attraversando un periodo difficile. L’unica ragione di vita risiede nel proprio figlio e quando questi rischia la vita per colpa della mafia, l’omicida si imbarca in una missione per proteggerlo a tutti i costi. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Quarto Grado. Approfondimento e discussione in studio su casi di cronaca che hanno appassionato e diviso il pubblico. I misteri irrisolti degli ultimi trent’anni rivisti alla luce di nuovi documenti e interviste inedite. Con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Austin Powers la spia che ci provava. Durante la luna di miele l’agente segreto Austin Powers scopre che il dottor Male ha intrapreso un viaggio indietro nel tempo per recuperare il mojo, una pozione di erbe afrodisiache. Con l’aiuto di Felicity, l’uomo ritorna negli anni Sessanta.

La7: 20.35 – Propaganda Live. Talk di informazione e satira condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

Tv8: 21.30 – Italia’s got Talent – Best of. Tutto il meglio del fortunato talent show.

Nove: 21.25 – Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava peggio. Il meglio della satira di Maurizio Crozza.

Rai 4: 21.20 – Outcast – L’ultimo templare. Il giovane erede al trono cinese diventa il bersaglio del fratello maggiore, contrariato per non essere stato scelto come successore. Un’insolita coppia di crociati prova allora a difenderlo. QUI il trailer.

Iris: 21.00 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Un giovane avventuriero di nome Mutt chiede aiuto al temerario archeologo per trovare il leggendario teschio di cristallo di Akator. QUI il trailer.

Rai Movie: 21.10 – Suburra. Roma è la città del potere: quello dei grandi palazzi della politica, delle stanze affrescate del Vaticano e quello, infine, della strada, dove la criminalità continua da sempre a cercare la via più diretta per imporre a tutti la propria legge. QUI il trailer.

La 5: 21.10 – Possession – Una storia romantica. Due brillanti ricercatori, studiosi del poeta Randolph Henry Ash, proclamato poeta ufficiale della nazione dalla Regina Vittoria, cercano di evitare distrazioni e complicazioni per dedicarsi al loro lavoro. QUI il trailer.