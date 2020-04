I regali di Pasqua in beneficenza: dai dipendenti Tiemme 4000 euro all’ospedale di Grosseto

GROSSETO – Dai dipendenti Tiemme 4.000 euro per aiutare l’ospedale Misericordia di Grosseto. E’ la bella iniziativa messa in piedi dal Cral di Tiemme di Grosseto, in collaborazione con Cai: a nome di tutti i soci la somma è stata devoluta all’ospedale.

“E’ il nostro piccolo contributo per sostenere la terapia intensiva di Grosseto – spiegano il presidente del Cral Elena Paolella e del Cai Emiliani Ghini, insieme ai consiglieri Luca Allegro, Alessio Comandi, Paolo Ciaramella, Dino Fiorini e Leonarda Villani – Ringraziamo tutti i nostri iscritti”.

“Per questa donazione – spiega il consigliere Comandi – sono infatti stati utilizzati i soldi dei pacchi pasquali. La risposta dei nostri colleghi è stata molto bella. A tutti è sembrato doveroso questo pensiero con il quale vogliamo dimostrare vicinanza a tante persone che stanno lottando per noi”.