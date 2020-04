Fondazione il Sole dona 2 mila euro alla Asl Toscana sud est contro il Coronavirus

GROSSETO – La fondazione Il Sole ha fatto una donazione di 2.000 euro all’Azienda Usl Toscana Sud Est “dedicato all’emergenza Covid-19”.

«Per la Fondazione, come per la gran parte delle realtà del Terzo settore e delle aziende – spiega il presidente Massimiliano Frascino – è un momento molto difficile, ma abbiamo preso la decisione di fare una donazione di 2.000 euro all’Azienda sanitaria per testimoniare nel nostro piccolo la vicinanza sincera a chi soffre e agli operatori sanitari. Che con enorme sacrifico personale sono il nostro baluardo collettivo al Covid-19. Abbiamo preferito destinare la donazione direttamente all’Azienda sanitaria, senza vincoli, perché pensiamo sia giusto lasciare la massima libertà di spesa a chi opera sul campo e conosce le priorità».

«Ci tengo a precisare che la decisone è stata presa dal Consiglio di amministrazione e da tutte le famiglie insieme, attraverso una consultazione. Nonostante la nostra struttura sia in crisi di liquidità e le famiglie sopportino integralmente il peso dell’assistenza a causa dell’interruzione delle nostre attività, la scelta è stata fatta con entusiasmo e all’unanimità. Consapevoli che ora vanno concentrati gli sforzi, così come di doverci impegnare per la nostra comunità; che oltretutto è sempre stata generosissima con la Fondazione. Siamo solo dispiaciuti di non aver potuto fare di più come ente».