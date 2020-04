Coronavirus: a Piombino oggi il quarto decesso

PIOMBINO – Oggi Piombino ha registrato un nuovo decesso a causa del Coronavirus, il quarto dall’inizio dell’emergenza: si tratta di una donna di 89 anni residente nella Rsa San Rocco, era uno dei soggetti risultati positivi al tampone eseguito dai medici di Asl il 19 marzo.

“Sono vicino alla famiglia – dichiara il sindaco Francesco Ferrari – e mi stringo a loro in questo dolore, sono profondamente dispiaciuto per questa ulteriore perdita che la città, insieme ai familiari e agli amici, si trova ad affrontare. Questo virus è inclemente e molto pericoloso per tutti in particolare per le persone fragili o malate. In questa circostanza così triste mi appello ancora una volta tutti i piombinesi: state a casa, è l’unico modo efficace per evitare ulteriori perdite. Proteggiamo la nostra comunità, non abbassiamo la guardia”.