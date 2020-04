Coronavirus: le squadre al cinghiale delle Colline Metallifere donano 3mila euro all’ospedale

GROSSETO – Continua la solidarietà del mondo venatorio.

Le squadre di caccia al cinghiale del comprensorio Metallifero della provincia di Grosseto “Il Leccio N.65”, “Prata N.129″, Boccheggiano N.156”, “Valpiana – Capanne N.143”, “Follonica N.80”, “Montebamboli N.16″, Zanicchi N.92”, “Il Vivoli – Ranieri N.19”, “perolla – Il Fontino N.21” – “vampa – Ribolla N.66” – “massa – Niccioleta N.9” “montebamboli – Marsiliana N.96” – “montieri N.23” – “bagno “Di Gavorrano N.123”, “Grilli – Puntone N.134”, “Volpi N.121”, “La Stima N.31” e “Gerfalco N.151” donano 3mila 150 euro all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

“Un piccolo contributo per sostenere l’enorme mole di lavoro che vede tutti voi, operatori sanitari di tutti i livelli, impegnati in prima linea in difesa della nostra salute. Grazie di Cuore” hanno commentato.