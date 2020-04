Coronavirus: in Maremma un solo nuovo positivo. Nessun caso a Grosseto

GROSSETO – Un solo nuovo caso positivo al coronovirus in provincia di Grosseto. Si tratta di una donna di 60 anni della zona Amiata, che si trova in isolamento domiciliare.

Un’altra buona notizia per la Maremma che lascia ben sperare, stando anche alla tendenza dei giorni scorsi, dove i nuovi casi si sono andati progressivamente a ridurre, sino ad arrivare ad oggi, in cui si registra un solo nuovo positivo in tutta la provincia

La notizia, arrivata qualche minuto fa, lascia ben sperare sopratutto perché è in linea con la tendenza dei giorni scorsi e sopratutto perché un aumento così esiguo era dall’inizio della presenza del virus in Maremma che non si verificava, quindi quasi un mese fa.

A questo dato si aggiunge il quello del comune capoluogo. A Grosseto, infatti, anche oggi non si registrano nuovi contagi.

“L’Asl sud est ci ha comunicato che i casi di positività al covid-19 sono rimasti 140 nel territorio del Comune di Grosseto – ha detto il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano nuovi casi, ma è necessario comunque mantenere alto il livello di attenzione”.