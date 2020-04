Coronavirus: il grafico dell’evoluzione del Covid19 in Maremma. Il contagio rallenta. Tutti i dati: positivi, guariti e morti

GROSSETO – Come è stata l’evoluzione del Covid19 in provincia di Grosseto dall’inizio ad oggi? Per capire meglio come il coronavirus sia stia diffondendo in Maremma abbiamo preso i dati che ogni giorno vengono forniti dalla Asl Toscana sud est e li abbiamo elaborati in un grafico.

La situazione – Dal 5 marzo, giorno del “paziente 1″ per la provincia di Grosseto i contagi, aggiornati alla mezzanotte di ieri (Fonte Asl Toscana sud est) sono 260. La situazione in questo momento è sotto controllo. La diffusione del virus in Maremma già da alcuni giorni ha rallentato e si è passati dai 6/8 casi al giorno ai 2/3 al giorno. In particolare gli ultimi due giorni sono stati determinanti: ieri la crescita è stata di soli due casi positivi in tutta la provincia, mentre due giorni fa i casi registrati sono stati sei in più, ma il dato deve essere letto analizzando anche la provenienza dei pazienti. Dei 6 casi positivi in più 3 provenivano dalla Costa Diadema, la nave da crociera che si trova nel porto di Piombino. Questo significa che due giorni fa l’incremento è stato di soli tre casi e ieri di soli due casi. Tra le notizie negative, nonostante la tenuta rispetto alla diffusione del virus, purtroppo è cresciuto anche il numero dei deceduti. Ad oggi sono sette le persone che hanno perso la vita.

La battaglia contro il covid19 non è ancora vinta naturalmente e forse ci vorranno ancora diversi giorni per raggiungere la quota di “zero contagi”. Quota non molto distante in questi giorni: ieri per esempi i nuovi casi segnalati erano sei.

Il grafico – Nel grafico che abbiamo realizzato trovate dunque l’evoluzione delle prime due settimane di presenza del coronavirus in Maremma con i dati casi totali totali dei contagiati, le persone ricoverate, le persone in isolamento domiciliare (in sostanza gli asintomatici o chi ha sintomi lievi), i guariti e i morti.

Ogni linea mostra un dato diverso sul grafico e volendo, cliccando sul colore di una determinata linea nella leggenda, potete escludere una o più linee.

N.B.: fino ad oggi non sempre è stato fornito il dato dei guariti, per questo l’andamento dei dimessi e guariti è per ora parziale.

In base ai dati che ci verranno forniti anche nei prossimi giorni cercheremo di aggiornare il grafico per poter capire meglio anche quando arriverà il picco del contagi e quando finalmente la linea del numero dei contagi non continuerà più a salire, ma scenderà e comincerà ad andare verso il basso.

