Coronavirus, dopo la Pasqua a casa anche il 1° maggio

ROMA – Dovremmo rimanere a casa anche per il 1° maggio? Dopo lo stop importo almeno fino a Pasquaetta, quanto durerà ancora il periodo di chiusura e di limitazioni per l’Italia? Saremo chiusi in casa anche al 1° Maggio?

«Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane». Non è ancora ufficiale, ma è la previsione del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

Borrelli è intervenuto a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1 questa mattina e ha ribadito che si devono tenere «comportamenti rigorosissimi».

La necessità di evitare contagi «cambierà il nostro approccio ai contatti umani e interpersonali, dovremo mantenere le distanze» per diverso tempo.

Borrelli, commentando il nuovo scontro con alcune Regione, ha detto che il governo «ha garantito alle Regioni le risorse per i dispositivi di protezione individuale e per quelli necessari al superamento dell’emergenza» .

«In ordinario la sanità è una competenza che spetta alle Regioni e sarebbe stato un guaio se governo e protezione civile avessero preso ogni competenza -ma nel momento in cui c’è stata l’emergenza è dovuto intervenire il governo». Sulla sanità «ci vuole una regia unitaria forte condivisa e coesa, credo che ci sarà da ripensare al modello organizzativo ma io sono un tecnico e mi limito a rispondere alle disposizioni vigenti».