Coronavirus: continua la maratona di solidarietà di Insieme in rosa: donazioni e progetti futuri

GROSSETO – «E’ un’emergenza in cui si può fare ancora molto grazie all’aiuto di tutti – afferma Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa onlus che fa il bilancio su quanto fatto fino a qui –. La pioggia di donazioni che si sono arrivate, ci ha permesso di distribuire più di 7mila 500 mascherine chirurgiche, un ecografo per post-intensiva covid e 500 mascherine FFP2. Abbiamo ancora disponibilità per poter effettuare nuovi progetti. Fermo restando che il ricavato della raccolta fondi 2019 è ancora in attesa di conoscere la sua destinazione dalla Asl Toscana Sud Est da prima della pandemia».

Nel frattempo la onlus sta lavorando per poter donare stivali che servono per protezione nei reparti covid.

E la presidente Guidi è in attesa di conoscere quali siano le nuove urgenze dell’ospedale di Grosseto, le necessità dei medici di base e di tante altre persone che, essendo in prima linea, stanno proteggendo tutti. Motivo per cui esorta ancora tutti a donare, nella certezza che insieme si può fare la differenza e acquistare quanto davvero necessario adesso.