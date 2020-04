Coronavirus: calano i positivi nella Toscana sud est, ma a Grosseto la guarigione è molto lunga

GROSSETO – Analizzando i dati di oggi si scopra come nella Asl Toscana sud est, che riunisce la province di Siena, Arezzo e Grosseto ci sono 891 pazienti positivi al coronavirus, in calo rispetto a ieri quando erano 898. Quindi questo significa che da ieri il numero complessivo dei pazienti contagiati attuali è diminuito.

Del totale dei positivi, 746 sono paucisintomatici a domicilio, cioè pazienti che hanno sintomi lievi e che si trovano a casa, 133 sono i ricoverati e di questi 20 si trovano in terapia intensiva.

Il numero di decessi è di 27 persone: 12 in provincia di Siena, 8 in provincia di Arezzo e 7 nella provincia di Grosseto. Le persone che hanno perso la vita avevano tutti un quadro clinico estremamente complesso, per lo più tra gli 83 ed i 95 anni.

I guariti sono 28: 22 in provincia di Siena, 2 ad Arezzo, 2 a Grosseto e 2 extra regione. Le persone che sono guarite hanno un’età tra i 20 e i 70 anni.