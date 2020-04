Coronavirus, 2000 mascherine monouso in regalo: la farmacia le mette a disposizione gratis

VALPIANA – 2000 mascherine/fazzoletto (come quelle che vedete nella foto) in regalo per tutti coloro che ne avessero bisogno. È il gesto della farmacia di Valpiana che in attesa dell’arrivo delle mascherine chirurgiche ha voluto mettere a disposizione questa mascherine monouso.

«Vista la difficoltà nel reperire le mascherine – spiegano dalla farmacia Panni -, noi abbiamo trovato queste. Sappiamo bene che sono praticamente usa e getta e per questo abbiamo deciso di regalarvele. Ne abbiamo poco più di 2000, se tutti saremo onesti, riusciremo a tamponare la situazione in attesa delle altre».