Buoni spesa, il sindaco: «Le linee del Coeso sono affollate, continuate a chiamare. Da lunedì il servizio»

MASSA MARITTIMA – Al via a Massa Marittima la distribuzione dei buoni spesa ai cittadini in difficoltà per l’emergenza Coronavirus.

“Nel caso in cui gli interessati ad usufruire dei buoni non riuscissero a contattare subito i numeri del Coeso, consiglio ai cittadini di riprovare perché in questa fase le linee sono affollate – spiega il sindaco Marcello Giuntini -. I numeri indicati sono corretti, ma attualmente il centro operativo sta gestendo le richieste di ben venti Comuni della Provincia di Grosseto, quindi è possibile che sia necessario riprovare più volte per trovare la linea libera”.

“Visto l’elevato numero di richieste il servizio sarà velocemente implementato con altri numeri telefonici dedicati, come comunicato dalla Società della Salute stessa – prosegue il sindaco -. Le risorse, ad ogni modo, ci sono per tutti: la loro assegnazione non è collegata all’ordine in cui arrivano le richieste. Da lunedì inoltre il Comune sarà pronto ad avviare il servizio di distribuzione dei buoni: in base alle liste dei beneficiari comunicate dal Coeso, gli uffici contatteranno gli interessati e concorderanno un appuntamento per il ritiro presso il palazzo comunale”.

“Nel caso in cui si tratti di persone anziane o impossibilitate a muoversi per gravi motivazioni – conclude Giuntini -, sarà la rete associativa di volontari del territorio che penserà a consegnare i buoni a domicilio”.