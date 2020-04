Bonus 600 euro e prestazioni assistenziali: ecco gli aiuti per agenti e rappresentanti di commercio

GROSSETO – Gli agenti e rappresentanti di commercio potranno beneficiare, oltre al bonus per i lavoratori autonomi di 600 euro, anche delle prestazioni assistenziali erogate da Enasarco.

Lo comunica il Sindacato provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio Fnaarc Confcommercio Grosseto.

Sul bonus, l’associazione spiega che si tratta di una grande vittoria sindacale, dopo l’intenso lavoro che la stessa Fnaarc a livello nazionale ha svolto per presentare al Governo e all’intero mondo politico le istanze della categoria, una delle più penalizzate in questo terribile momento storico, affinchè non venisse esclusa dalla platea dei beneficiari dell’articolo 28 del decreto Cura Italia.

Fnaarc Confcommercio Grosseto aggiunge quella che è la novità di oggi: è stato appena pubblicato (venerdì 3 aprile) il programma delle prestazioni assistenziali che prevede la possibilità di ottenere un contributo di 1.000 Euro per gli agenti con un reddito 2018 non superiore a 40mila euro e una riduzione delle provvigioni a causa della crisi COVID-19 di almeno il 33%.

Le risorse stanziate allo scopo ammontano, ad oggi, a 8,4 milioni di euro incrementabili per altri 2 milioni.

Il Consiglio di amministrazione di Enasarco sta inoltre ragionando sullo stanziamento di ulteriori risorse a sostegno della categoria in questo momento di grave crisi.

“Come Fnaarc Confcommercio ci stiamo facendo promotori di azioni di sensibilizzazione nei confronti del Governo affinché sia reso possibile l’utilizzo di parte dell’avanzo di bilancio dello scorso esercizio – spiegano dal sindacato – oppure della totalità delle disponibilità generali del Fondo assistenza, somme che potrebbero davvero rappresentare un aiuto per una più ampia platea di colleghi in difficoltà. Abbiamo chiesto inoltre ad Enasarco di avviare uno studio attuariale per riconoscere agli agenti che ne facessero richiesta l’anticipazione di parte del proprio Firr”.

Per tutte le informazioni e la presentazione delle pratiche ci si può rivolgere all’Ufficio di assistenza agenti e rappresentanti di commercio della Fnaarc Confcommercio Grosseto inviando una mail a: gabriella.orlando@confcommerciogrosseto.it.