Arriva “Maremma a domicilio”: i giovani agricoltori consegnano a casa le proprie produzioni

GROSSETO – I giovani agricoltori uniti nel nome della solidarietà, mettendosi al servizio degli altri.

Si chiama Maremma a domicilio l’iniziativa che un gruppo dei soci di Anga Grosseto, l’Associazione nazionale dei giovani di Confagricoltura, ha creato al fine di far giungere i propri prodotti agricoli dalle aziende nelle case dei clienti, declinando il famoso slogan “dal produttore al consumatore”.

“Il mondo agricolo – spiega il presidente di Anga Grosseto, Francesco Neri – nonostante questo momento difficilissimo ha continuato a lavorare, a stare in campo, anche rimettendoci, per mandare avanti il nostro paese e per consentire a tutti di poter consumare sempre prodotti freschi e di altissima qualità, come solo i nostri agricoltori sanno fare. Questo è il momento di non abbandonare le nostre imprese e mai come adesso è importante mangiare italiano e in particolare maremmano. Per questa ragione e per facilitare al massimo l’acquisto, abbiamo organizzato un sistema di consegna a domicilio dei prodotti, il 10% del cui fatturato sarà destinato alla Croce Rossa per aiutare questa associazione a far fronte alla emergenza”.

“Per questa cosa – racconta – devo ringraziare le aziende coinvolte: l’Azienda Agraria Villino e Tesorino, il Birrificio de’ Neri, la Maremmana, Poggio Lecci, la Società Agricola Echi d’Etruria s.s., la Tenuta del Fontino e la Tenuta San Carlo.” Ma cosa è possibile comprare? Prodotti come farro, pasta di grani antichi, riso, formaggi di bufala, olio EVO, birra e vino. “Di questi prodotti – spiega Neri – sono previste due consegne settimanali su Grosseto e zone limitrofe mentre per clienti che vivono altrove i pacchi verranno recapitati via corriere”.

“Il pagamento – conclude – può essere anticipato con bonifico, mentre per le consegne c’è la possibilità di pagamento alla consegna con contanti o carta di credito. Per informazioni o visionare il catalogo, basta andare sul sito www.maremmaadomicilio.wordpress.com, oppure sulla pagina Facebook Maremma a Domicilio o inviare una mail a maremmaadomicilio@gmail.com“.