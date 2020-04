Ubaldo e Corinne cercano “casa”: «Non sappiamo dove andare»

FOLLONICA – Qualche giorno fa abbiamo raccontato di Ubaldo e Corinne, i due ragazzi ventenni che, insieme ai loro tre cani, vivono in una roulotte a Follonica.

Alla loro richiesta di aiuto per riuscire a mangiare hanno aderito tantissime persone, consegnando cibo e bevande sia per i ragazzi che per i loro animali.

Purtroppo la loro situazione si è ulteriormente complicata e si sono rivolti ancora alla nostra redazione per lanciare un nuovo appello. In sintesi devono lasciare il terreno su cui sono parcheggiati e non sanno come fare né dove andare.

Sono senza residenza, non hanno un’auto per spostare la roulotte né sanno dove trovare un altro terreno dove possono appoggiarsi in attesa che finisca l’emergenza coronavirus.

La loro richiesta si rivolge a chiunque possa dare una mano, sia per spostarsi sia per trovare un nuovo alloggio. Ubaldo e Corinne sono raggiungibili al 340-6702741.