Stop all’acqua per 9 ore: tecnici del Fiora a lavoro. Ecco dove e quando

SANTA FIORA – Manutenzione urgente e non differibile nel comune di Santa Fiora. I lavori che verranno effettuati da AdF mercoledì 8 aprile dalle 8 alle 17 sono necessari per sostituire gli impianti di sollevamento “il Prato” e “Poggio Negletta”, così da prevenirne possibili malfunzionamenti: in un periodo come l’attuale infatti le conseguenze di un probabile guasto improvviso sarebbero sicuramente più problematiche per i cittadini rispetto a un’interruzione programmata e temporanea.

L’intervento determinerà la temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze delle località Case Gobbi, Case Ripaccioli, via Serpentaio, Il Convento, via Il Prato, via delle Vigne, azienda agricola Le Rondini, via del Fiora, via San Benedetto, via del Passerino e Case Dondolini nel comune di Santa Fiora. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 20 del giorno stesso.

L’eventuale interruzione – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. AdF invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.