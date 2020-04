S.o.s. imprese: un maremmano mette a disposizione i suoi consigli durante l’emergenza coronavirus

ALBINIA – Andrea Stoppacciaro è un professionista della comunicazione e del marketing. È maremmano e in questi giorni di emergenza ha deciso di mettere a disposizione di tutte le imprese i consigli utili appresi durante la sua esperienza professionale.

Lo ha fatto attraverso una guida che si chiama “S.O.S. Imprese – Speciale Coronavirus“.

È una guida pratica per gli imprenditori che si trovano ad affrontare il mercato al tempo del Coronavirus.

«Il periodo che stiamo vivendo – spiega Stoppacciaro -, purtroppo, è estremamente drammatico. Ognuno di noi deve fare la sua parte, iniziando dal rispettare lo slogan #iorestoacasa, ma soprattutto contribuendo come possiamo a migliorare la vita di tutti noi».

«Mi sono chiesto come poter dare una mano, visto che non sono né medico né infermiere e quindi non ho competenze per fronteggiare questa emergenza sanitaria, però sono un esperto di marketing. Allora ho deciso di realizzare una breve guida, con 10 consulenze tecniche specifiche e diffonderla in maniera gratuita, in modo che possa essere di supporto alle imprese e agli imprenditori che si trovano ad affrontare il mercato al tempo del coronavirus».