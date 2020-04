Ristorazione a domicilio, il sindaco: «Ora non serve l’aggiornamento della notifica sanitaria»

MANCIANO – “Proviamo a ripartire con gli operatori del settore della ristorazione, come ristoranti e pizzerie, con la consegna a domicilio”.

Il sindaco di Manciano Mirco Morini con queste parole informa la cittadinanza che le aziende che vogliono consegnare a domicilio piatti pronti non sono soggette all’aggiornamento della notifica sanitaria in questo particolare momento determinato dall’emergenza Covid-19.

“Al fine di consentire, attraverso una semplificazione degli adempimenti, la ripresa dell’attività del settore della ristorazione – spiega il sindaco Mirco Morini -, anche se del tutto in via marginale, è importante e significativo provare a riprendere possesso della propria attività, fornendo, così, un servizio alla comunità. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, articolo 1 comma 2 – continua Morini – consente la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

“Stante la situazione di emergenza Covid-19 – prosegue il sindaco -, secondo le specifiche indicazioni dell’autorità sanitaria, per la consegna a domicilio, le aziende di somministrazione alimenti e bevande, qualora intendano esercitare tale sistema, non sono soggette ad alcun tipo di aggiornamento della notifica sanitaria in questo particolare momento determinato dall’emergenza Covid-19, ma solo all’aggiornamento del documento di autocontrollo”.

“Si raccomanda – conclude Morini – il rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per la preparazione, sia per l’utilizzo di idonei contenitori, sia per il trasporto da effettuarsi con mezzi igienizzati, oltre a essere dotati dei dispositivi di sicurezza previsti dalle disposizioni di legge”.