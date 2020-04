Maremma Magazine di aprile è al momento solo on line

GROSSETO – Causa emergenza coronavirus, è al momento solo online il nuovo numero di Maremma Magazine, l’unico mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze. Un numero da non perdere, ricchissimo come sempre di contenuti, tutti da scoprire, a cominciare proprio dal servizio di apertura dedicato all’impatto che il Covid-19 ha avuto e sta avendo sulla Maremma.

«Inutile dire – commenta il direttore responsabile Celestino Sellaroli – che riuscire a mandare in stampa il nr. di aprile è stata un’impresa tutt’altro che semplice. Ma ce l’abbiamo fatta! Tuttavia, proprio a causa delle tante problematiche riscontrate, l’edizione cartacea approderà in edicola – e successivamente agli abbonati – non all’inizio del mese, ma più avanti. Viceversa, è invece già disponibile (da fine marzo) la versione digitale sulla nostra piattaforma on line, raggiungibile all’indirizzo https://goo.gl/pG3sGP dove è possibile acquistare e leggere il magazine attraverso pc, tablet e smartphone».

Tantissimi anche questo mese i temi affrontati nel mensile che dal 2003 racconta la Maremma e tutto ciò che di bello il nostro territorio offre.

«Coronavirus, uno tsunami su scala mondiale che ha travolto tutto e tutti ed inevitabilmente anche la Maremma…», «Quando la Maremma riuscì a sconfiggere una terribile piaga: la malaria», «Morellino Classica Festival, si avvicina un super edizione Coronavirus permettendo».

E poi ancora: «“Una storia maremmana” nei quadri del pittore Bacherini in mostra a “Il Quadrivio”», «“Giardino Viaggio di Ritorno”, arte pura che fa riflettere sul senso della vita», «Sulle tracce del patrimonio culturale francescano in Maremma…», «DOC Maremma Toscana, conferme importanti e tanta voglia di crescere… emergenze pandemiche permettendo».

In evidenza anche altri due servizi: il primo dedicato a «Il Castello di Montemassi, un luogo magico dove si respira la storia», il secondo a «Gregorio VII da Sovana, il Papa rivoluzionario che cambiò la Chiesa ed il mondo occidentale».

Per la rubrica «Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana» l’approfondimento è tutto per l’azienda «San Felo, dal cuore della Maremma Toscana… con la Maremma Toscana nel cuore».

«Il vino del mese» è il «San Michele n°3 Rosato di Poggio L’Apparita, una bella espressione di sangiovese vinificato in rosé».

E questi sono solo alcuni dei contenuti di aprile! Insomma, un altro numero da non perdere!

Questo il link per acquistare e leggere la versione digitale on line (da PC, tablet e smartphone) https://goo.gl/pG3sGP

In copertina, “I mutanti”, opera dell’artista Rodolfo Lacquaniti esposta nel suo “Giardino Viaggio di Ritorno” situato in loc. Piatto Lavato a Buriano (Castiglione della Pescaia)