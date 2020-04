iorestoacasa e guardo la tv: ecco cosa c’è stasera in televisione

GROSSETO – In questi giorni ci troviamo costretti in casa e, dopo una prima fase di relax, iniziano a farsi sentire i primi momenti di noia. Vi abbiamo già dato una lista di consigli su come sconfiggere la monotonia, e tra questi ovviamente la tv era in testa. Per fornirvi un aiuto in più abbiamo deciso di condividere ogni giorno la programmazione della prima serata sulle maggiori reti tv, in modo che ognuno possa scegliere la trasmissione che preferisce per trascorrere più piacevolmente la serata. Ecco quindi la programmazione di stasera:

Rai 1: 21.25 – Doc – Nelle tue mani. Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui. La collaborazione con Giulia sul caso di un giovane imprenditore si rivela ostica e ricca di sorprese.

Rai 2: 21.20 – Escape Plan – Fuga dall’inferno. Esperto di sicurezza deve evadere da una prigione segreta per scoprire le falle nel sistema. Rischia la vita nella sua ultima impresa, il penitenziario segreto di massima sicurezza detto ‘la Tomba’. QUI il trailer.

Rai 3: 21.20 – Sabato domenica e lunedì. Commedia napoletana scritta da Eduardo De Filippo. Con Toni Servillo.

Canale 5: 21.20 – La maledizione della prima luna. La figlia del governatore viene rapita da un pirata malvagio. Will Turner, amico d’infanzia della ragazza segretamente innamorato di lei, si unisce a Jack Sparrow, un pirata vagabondo, per portare in salvo la fanciulla. QUI il trailer.

Italia 1: 21.25 – Tokarev. Paul Maguire e i compagni Kane e Doherty vivono un’esistenza criminale. Una notte, organizzano un agguato a un mafioso russo, intercettandolo mentre è sulla strada per consegnare i soldi al suo capo. QUI il trailer.

Rete 4: 21.25 – Dritto e rovescio. Programma di approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio.

Canale 20 Mediaset: 21.05 – Matrix Revolutions. Morpheus capisce che l’Uno è in realtà un sistema di controllo ideato dagli architetti di Matrix. Mentre l’esercito di Zion combatte le sentinelle e le macchine, Neo e Trinity decidono di sfidare il nemico nel loro cuore, la Città delle Macchine. QUI il trailer.

La7: 21.15 – Piazza Pulita. Programma di approfondimento politico e sociale condotto da Corrado Formigli.

Tv8: 21.30 – La notte dei record. Lo show dei record collegato al Guinness dei primati. Conduce Enrico Papi.

Nove: 21.25 – Fantozzi subisce ancora. Altre umilianti imprese del ragionier Ugo Fantozzi, in un crescendo di surreali disavventure che lo portano anche a dover affrontare l’improbabile maternità della scimmiesca figlia Mariangela.

Iris: 21.00 –Dove osano le aquile. Un commando di soldati alleati deve portare a termine una pericolosa missione di salvataggio all’interno di una fortezza nelle montagne bavaresi, dove i nazisti tengono prigioniero un generale.

Rai Premium: 21.20 – Sei mai stata sulla luna? Guia vive tra Milano e Parigi e lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guidando spider di lusso e viaggiando su un jet privato. Si ritrova, a causa di un’eredità, in uno sperduto paese della Puglia, essendo diventata proprietaria di un’antica masseria. Qui conosce Renzo, un contadino del posto del quale si innamora. QUI il trailer.

Paramount Channel: 21.10 – Killers. Una donna in vacanza incontra il suo uomo ideale e lo sposa. Tornati a casa, però, la loro vita idilliaca è sconvolta quando scoprono che i loro vicini potrebbero essere assassini incaricati di uccidere la coppia.