GROSSETO – Un inizio con il brivido per questo mese di aprile, con temperature sotto la media stagionale in tutto il territorio provinciale.

Perfino a Grosseto, nella giornata di martedì 2 aprile, sono attese temperature sotto lo zero: secondo gli esperti la minima attesa raggiungerà i -2 gradi. Piacevole invece le massime che sfioreranno i 15 gradi.

Come sempre e come ovvio le temperature più basse si registreranno nei comuni amiatini e in vetta, dove si dovrebbe comunque registrare un leggero aumento rispetto a ieri: dalla minima di -10 è attesa una minima di -8.

