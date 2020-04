Giovanna Abate nominata nuova responsabile del pronto soccorso del Petruccioli

PITIGLIANO – Ha preso ufficialmente servizio oggi la nuova responsabile del pronto soccorso di Pitigliano, dottoressa Giovanna Abate.

L’Asl Toscana sud est non si ferma, nonostante il Covid-19. Infatti, in un momento in cui l’emergenza da coronavirus ha spinto verso un cambiamento organizzativo complesso l’intera Azienda, che ha dovuto metter mano alla propria organizzazione dei servizi, l’attenzione della Direzione è posta anche al futuro.

Far ripartire con la massima velocità tutti i servizi, per far si che gli stessi siano sempre pronti a dare risposte anche nelle attività ordinarie, oltre che nella gestione dell’emergenza.

A conclusione della selezione interna, è stata quindi individuata e nominata dalla Ausl la dottoressa Abate, per gestire e organizzare uno degli snodi del Petruccioli, ospedale No Covid della rete ospedaliera dell’Azienda Usl Toscana sud est strutturato in aree funzionali a intensità di cura.