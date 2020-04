Dalla Regione 450mila euro per la manutenzione delle strade della Provincia

FIRENZE – Un cofinanziamento regionale di 3 milioni e 200mila euro (che attiverà su tutto il territorio toscano oltre 4 milioni 378mila euro di investimenti) permetterà di ripristinare e mettere in sicurezza numerosi tratti di viabilità comunale in decine di piccoli Comuni.

“Abbiamo scelto di aiutare le realtà più piccole – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – perché sono quelle che più difficilmente riuscirebbero a finanziare interventi di manutenzione straordinaria della propria viabilità senza il supporto della Regione. Abbiamo stilato una graduatoria delle domande di contributo privilegiando le realtà che sulla base dell’ultimo censimento risultano meno popolate. E’ un’ulteriore dimostrazione che la Regione è al fianco dei piccoli Comuni e delle aree interne e che la nostra volontà è quella di non lasciare indietro nessuno”.

Grazie al cofinanziamento regionale fino all’80% – per un importo massimo di 50.000 euro a progetto – saranno realizzati interventi in 9 delle 10 Province della Toscana:

Provincia di Grosseto

Seggiano: ripristino di un tratto della strada di Poggioferro; totale intervento € 69.600; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Roccalbegna: manutenzione straordinaria della strada comunale Cana Cimitero; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Semproniano: manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale; totale intervento € 62.000; cofinanziamento regionale di € 49.600;

Montieri: ripristino della strada comunale del cimitero e di via Bindino da Travale in località Travale, compresa la manutenzione straordinaria delle fossette di scolo laterali; totale intervento € 95.964; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Campagnatico: manutenzione straordinaria della strada comunale Cavallino/Lupinaio; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Cinigiano: manutenzione straordinaria strada comunale dei Roggioli; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Santa Fiora: messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale; totale intervento € 66.100; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Civitella Paganico: manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Castel del Piano: manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Provincia di Arezzo

Montemignaio: manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Ortignano Raggiolo: manutenzione straordinaria per via di Vialla-Casole; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Chitignano: manutenzione straordinaria su tratti di strade pubbliche comunali; totale intervento € 50.000; cofinanziamento regionale di € 40.000;

Badia Tedalda: intervento straordinario di ripristino su tratti di viabilità comunale dissestata; totale intervento € 63.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Talla: manutenzione straordinaria su tratti di strade pubbliche comunali; totale intervento € 50.000; cofinanziamento regionale di € 40.000;

Sestino: manutenzione straordinaria su strade pubbliche comunali; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Caprese Michelangelo: manutenzione straordinaria di strade comunali con rifacimento della segnaletica verticale e di depolverizzazione; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Monterchi: manutenzione straordinaria delle strade comunali ‘Padonchia’ e ‘Scandolaia’; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Chiusi della Verna: asfaltatura della viabilità in zona Fontechiara, località Corsalone; totale intervento € 60.000; cofinanziamento regionale di € 48.000;

Castiglion Fibocchi: ripristino tratti di strade comunali nel capoluogo e nella frazione Gello Biscardo; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Castel San Niccolò: riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Pieve Santo Stefano: manutenzione straordinaria della strada comunale di Bolciano; totale intervento € 68.824; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Castel Focognano: manutenzione straordinaria della strada di Carda e Caletta all’interno del centro abitato di Santa Maria di Carda; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 27.650.

– Provincia di Firenze

Palazzuolo sul Senio: manutenzione straordinaria di vari tratti della viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.

San Godenzo: manutenzione straordinaria della viabilità pubblica nelle località Castagneto, Casale, Petrognano e Castagno D’Andrea; totale intervento € 45.000; cofinanziamento regionale di € 36.000;

Londa: ripristino della viabilità pubblica in capoluogo e nella località di Vierle Pratone e Vierle Bucigna ; totale intervento € 48.500; cofinanziamento regionale di € 38.800.

Provincia di Livorno

Marciana: messa in sicurezza e consolidamento stradale in località Cotoncello e lavori di risanamento e ripristino stradale in località Patresi; totale intervento € 61.341; cofinanziamento regionale di € 49.073.

Provincia di Lucca

Careggine: manutenzione straordinaria su via Monti Mare, Via Nova e nelle frazioni di Di Coste, Orsetti, Porretta e Capanne d i Careggine; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Fosciandora: manutenzione straordinaria su varie strade comunali; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Fabbriche di Vergemoli : manutenzione straordinaria della strada “Srada per Palagnana-San Luigi – Area di sosta Vallico Sud”; totale intervento € 65.600; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Vagli Sotto: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Vandelli nella frazione di Vagli Sopra; totale intervento € 61.665; cofinanziamento regionale di € 49.332;

Molazzana: ripristino dei tratti di strada nelle frazioni di Sassi-Eglio, Montaltissimo Monteperpoli, Cascio; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Sillano Giuncugnano: manutenzione straordinaria su varie strade comunali; totale intervento € 70.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Villa Collemandina: manutenzione straordinaria su varie strade comunali; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

San Romano in Garfagnana: manutenzione straordinaria della viabilità comunale a San Romano in Garfagnana, Villetta e Sillicagna; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Castiglione di Garfagnana: manutenzione straordinaria della viabilità comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Minucciano: lavori di manutenzione stradale nell’abitato di Gramolazzo; totale intervento € 75.753; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Camporgiano: manutenzione straordinaria per vari tratti di strada nel capoluogo e nelle frazioni di Poggio, Sillicano, Filicaia e Casciana; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 5 font color=”#00000a” style=”box-sizing: border-box;”>0.000;

Pieve Fosciana: manutenzione straordinaria di vari tratti di strada comunale; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Piazza al Serchio: lavori sulla viabilità locale nel capoluogo e in località I Violi; totale int ervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Provincia di Massa Carrara

Comano: sistemazione della piazza in località Imocomano; totale intervento € 70.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Bagnone: ripristino viabilità sulla strada di collegamento alla frazione di Pastina; totale intervento € 64.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Podenzana: manutenzione straordinaria del manto stradale sulla viabilità di Casa Borsi, Serra, Serralta e Pianello frazione Montevalli; totale intervento € 50.000; cofinanziamento regionale di € 40.000;

Filattiera: manutenzione straordinaria della strada comunale nel borgo di Serravalle e in località Cartiere/Macerie; totale intervento € 65.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Mulazzo: manutenzione straordinaria della viabilità comunale in località Canossa, Gavedo e Barcola; totale intervent o € 65.580; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Provincia di Pisa

Lajatico: interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale; totale intervento € 63.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Chianni: manutenzione straordinaria i alcuni tratti di viabilità comunale nel centro span style=”box-sizing: border-box;”>di Chianni, tra cui il rifacimento di via Don Minzoni e di parte della viabilità pedonale in via Roma; totale intervento € 46.000; cofinanziamento regionale di € 36.800;

Riparbella: manutenzione straordinaria della strada comunale “di Montescudaio”; totale intervento €68.261; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Santa Luce: interventi straordinari su via Gramsci; totale intervento € 50.000; cofinanziamento regionale di € 40.000;

Montecatini Val di Cecina: intervento straordinario su strada comunale di Miemo; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Montescudaio: manutenzione straordinaria di un tratto di via A. Moro in località Fiorino; totale intervento € 50.000; cofinanziamento regionale di € 40.000;

Castelnuovo Val di Cecina: realizzazione barriera stradale lungo la strada comunale del Bagno a Morbo; totale intervento € 56.000; cofinanziamento regionale di € 44.800.

Palaia: rifacimento del manto bituminoso attualmente deteriorato in via Gramsci, in via Matteotti, in via XXX Novembre e in parte di via Danesi nella frazione di Forcoli; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Provincia di Pistoia

Sambuca Pistoiese: ripristino di tratti di alcune strade comunali: Fosso dei Confini – Carpineta a Treppio, strada Panoramica a Pavana; strada comunale Teglia – Pontaccio; totale intervento € font face=”Times New Roman, serif” style=”box-sizing: border-box;”>62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Marliana: asfaltatura in via di Sovvigno e via Piana in località Casore del Monte; totale intervento € 100.000; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Provincia di Siena

Radicondoli: manutenzione stradale straordinaria e sistemazione idraulica nella strada di Anqua in Radicondoli; totale intervento € 53.000; cofinanziamento regionale di € 42.400;

Radicofani: manutenzione stradale straordinaria su varie strade comunali; totale intervento € 47.000; cofinanziamento regionale di € 37.600;

Trequanda: rifacimento del tappetino di ususra su varie strade comunali; totale intervento € 49.929 ; cofinanziamento re gionale di € 39.943;

Monticiano: Manutenzione straordinaria di via della Mura; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

San Casciano dei Bagni: stabilizzazione frana in località Ponte a Rigo, lungo via Falcone, consolidamento muro d’ala ponte strada in via della Novella e manutenzione straordinaria muro di sostegno sulla strada della Fontaccia; totale intervento € 63.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Radda in Chianti: completamento opere di manutenzione del manto bitumato sulla strada comunale di Selvole; totale intervento € 123.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Chiusdino: manutenzione straordinaria di alcune strade del capoluogo comunale; totale intervento € 177.324; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Pienza: manutenzione straordinaria del parcheggio in località “La Madonna”, funzionale al centro storico di Monticchiello; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Murlo: manutenzione straordinaria sulla viabilità in località Poggiobrucoli, miniere di Murlo e Casciano di Murlo; totale intervento € 63.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Castiglione D’Orcia: manutenzione straordinaria di via IV Novembre e di via dell’Eremo a Vivo D’Orcia; totale intervento € 62.232; cofinanziamento regionale di € 50.000;

San Quirico D’Orcia: manutenzione straordinaria per il ripristino di un tratto di via Dante Alighieri; totale intervento € 67.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Gaiole in Chianti: manutenzione straordinaria di strade comunali bitumate nei centri abitati di Barbischio, San Sano e di un tratto della SC 43 “Vecchia di Masseto”; totale intervento € 94.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Cetona: manutenzione straordinaria in via Guglielmo Marconi a Cetona; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000.

Castellina in Chianti: Manutenzione straordinaria di due brevi tratti della strada comunale n. 41 “delle Masse”; totale intervento € 67.000; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Buonconvento: manutenzione straordinaria di via Don Minzoni; totale intervento € 62.500; cofinanziamento regionale di € 50.000;

Sarteano: interventi straordinari su viale del Turismo e via Campo dei Fiori; totale intervento € 80.000; cofinanziamento regionale di € 50.000.