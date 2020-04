Coronavirus: in Maremma soltanto due nuovi casi. Nessun nuovo caso a Grosseto

GROSSETO – Soltanto due nuovi casi di pazienti positivi al coronovirus in provincia di Grosseto.

La notizia, arrivata qualche minuto fa, lascia ben sperare sopratutto perché è in linea con la tendenza dei giorni scorsi e sopratutto perché un aumento così esiguo era dall’inizio della presenza del virus in Maremma che non si verificava, quindi quasi un mese fa.

A questi dati si aggiunge il dato del comune capoluogo. A Grosseto infatti non si registrano nuovi contagi. «L’Asl Sudest – ha detto il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna – ci ha comunicato che i casi di positività al covid19 sono rimasti 140 nel territorio del Comune di Grosseto. Non si registrano nuovi casi, ma è necessario comunque mantenere alto il livello di attenzione. La parola d’ordine è sempre la stessa: io resto a casa».