GROSSETO – In questi giorni di emergenza, insieme al personale sanitario, impegnato nelle “trincee” degli ospedali, ci sono tante persone che si trovano in prima linea e che continuano a lavorare e a dare servizi essenziali per tutti.

Tra logo ci sono tutti i dipendenti dei supermercati e tutti i lavoratori del settore alimentare: ogni giorno, anche adesso, anche nelle utile settimane sono rimasti tutti al loro posto.

Nella nostra fotogallery trovate i volti di alcune di queste persone: sono le cassiere e i cassieri della Conad di Grosseto che con le loro mascherine ogni giorno sono a disposizione dei grossetani.